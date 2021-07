Gelbison, addio promozione: resta in dieci e il Messina vince 2-0

Alla Gelbison non riesce l'impresa di espugnare il Franco Scoglio e si ferma nella finale playoff il tentativo di vincere i playoff ed entrare nella graduatoria per i ripescaggi in serie C, a farlo saranno gli uomini dell'Fc Messina del tecnico Costantino che al termine si sono imposti col punteggio di 2-0, risultato maturato con una rete per tempo: decidono le rete di Caballero allo scadere della prima frazione, quando la Gelbison si è ritrovata in dieci per l'esulsione rimediata da Iasevoli, e senza il capitano Uliano, che rimediato un brutto infortunio che l'ha costretto a laciare il campo.

Nella ripresa i padroni di casa al 36’ con Lodi trovano il raddoppio che chiude la contesa. L'Fc Messina entra nella graduatoria occupando il secondo posto e aspira al ripescaggio, ma la situazione economico-finanziaria del club giallorosso non fa essere troppo fiducosi. La Gelbison dal canto suo può ritenersi soddisfatta e programmare la prossima stagione e dopo le conferme di D'Agostino e Mautone, si guarda oltre, nel mirino del ds Pascuccio, l'attaccante del Portici, Umberto De Prisco.