La Gelbison torna a casa dalla trasferta dello Scoglio contro l'Acr Messina, con un buon pareggio dopo essere passata in vantaggio due volte nella gara di recupero della sesta giornata. Protagonista per i rossoblù cilentani il capitano Francesco Uliano, al rientro dopo aver scontato il turno di squalifica. È toccato a lui dapprima trasformare il calcio di rigore all'11’ della prima frazione, ma dopo sette minuti i padroni di casa sono pervenuti al pareggio con Bollino, il cui tiro è stato deviato da un difensore rossoblù. Al 31’ ancora Gelbison in avanti, Uliano inventa una traiettoria beffarda che non lascia scampo all'estremo difensore isolano, Lai, il quale non può far altro che raccogliere la sfera in fondo alla rete. E il tempo si chiude con i salernitani avanti.

Nella ripresa l'Acr Messina, ci prova a riequilibrare e ci riesce al 32’ con Addessi. Poi risultano vani e sterili gli assalti finali. Il punteggio di 2-2 non muta e la Gelbison sale a quota 6 in classifica ma resta in zona minata, mentre i giallorossi messinesi si portano a 9 punti con la vetta distante 4 lunghezze. La Gelbison alla ripresa dl campionato domenica prossima affronterà in casa il Biancavilla.

