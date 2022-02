Molfetta-Mariglianese 1-0 e l'incubo playout è più vicino

Terza sconfitta consecutiva per la Mariglianese, che nel turno infrasettimanale cede di misura in casa del Molfetta. Gara complicata per gli azzurri di Sanchez, che subiscono l’iniziativa dei pugliesi e capitolano poi alla mezz’ora del secondo tempo. La sconfitta assottiglia ulteriormente il margine di vantaggio sui playout, adesso di sole due lunghezze.

Padroni di casa pericolosi dopo sei minuti sugli sviluppi di un calcio piazzato: tenta la conclusione Genchi, innescato da Guadalupi, ma senza inquadrare la porta. Replica Mariglianese cinque minuti più tardi, sempre su punizione: ci prova Aracri, che rimedia però solo un corner. Il Molfetta colleziona palle gol e in venti minuti si rende pericoloso in tre circostanze con Pozzebon (conclusione murata), Cardamone (alta la sua deviazione sotto porta) e Kordic (che di testa spedisce di un nulla sopra la traversa). Viola va in presa sicura su Marzano; sull’altro fronte Maione neutralizza Fedel.

Nella ripresa Molfetta subito pericoloso con Monaco, che – servito da Giambuzzi – conclude a fil di palo. Maione sventa la gran conclusione di Gjonai, ma nulla può – al minuto 27 – sulla staffilata di Kordic che si insacca sotto la traversa. Finisce sostanzialmente qui la gara.

Domenica – terzo impegno in sette giorni – gli azzurri se la vedranno al Santa Maria delle Grazie con il Team Altamura, reduce dal pari interno contro il Cerignola.