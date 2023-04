Molfetta-Nocerina 1-0: molossi in zona playout

Una Nocerina sempre più brava a complicarsi la vita riesce a perdere nelle ultime battute lo scontro diretto in trasferta contro il Molfetta. Vivacqua decide il match e inguaia i rossoneri, che tornano in zona playout mentre le dirette concorrenti Gladiator e Afragolese proseguono nelle rispettive serie positive.

Tanto per cambiare, la squadra di Erra riesce anche ad arrivare con discreta frequenza alla conclusione, ma centrare la porta sembra essere un obiettivo quasi irraggiungibile per i rossoneri. Non mancano le occasioni create anche dal Molfetta, ma anche per i pugliesi il cinismo sotto porta non è il miglior pregio.

Al triplice fischio la situazione di classifica dei molossi lascia spazio a ben poco ottimismo. Anche in caso di vittoria nella prossima gara interna con il Bitonto, la squadra di Erra dovrebbe affrontare in trasferta la Cavese all'ultima di regular season, con gli aquilotti che hanno gettato oggi alle ortiche l'occasione per chiudere quasi definitivamente il discorso promozione.

L'Afragolese, in vantaggio di 2 punti, ha di fronte due scontri diretti: il primo in casa contro il Gladiator, il secondo in trasferta con il Molfetta. Non più semplice il prossimo turno del Molfetta, che rende visita a un Altamura motivato a difendere il quinto posto in chiave playoff. Ma la Nocerina deve tener d'occhio soprattutto l'altra inseguitrice in classifica, il Gravina che renderà prima visita al Martina - salvo aritmeticamente dopo il blitz di Cava - e poi ospiterà un Lavello a cui manca solo la ratifica dei numeri per salutare la Serie D.