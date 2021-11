La Nocerina si ferma sul palo: pari a reti bianche a Molfetta

Pareggio esterno per la Nocerina, che impatta sul campo del Molfetta col punteggio di 0-0. Protagonista di giornata per i molossi è Dammacco, al quale capitano in pratica tutte le chance collezionata dai rossoneri in zona gol. L'attaccante della Nocerina ci prova prima all'ottavo con una conclusione debole, poi trova la provvidenziale deviazione di Viola che manda il pallone a carambolare sul palo al minuto numero 11.

I padroni di casa si fanno vivi con un tiro-cross di Rafetraniana deviato in corner da Al Tumi al 37’ del primo tempo, poi al 1' della ripresa con la conclusione di Cappiello. Un guasto all'impianto di illuminazione ferma la contesa per una ventina di minuti. E alla ripresa ancora Dammacco, lanciato da Mazzeo, conclude in pratica addosso all'estremo del Molfetta, sprecando una ghiotta opportunità.

Poco altro da segnalare fino al triplice fischio, con la Nocerina che porta a casa punti per la terza trasferta consecutiva, conservando ancora un posto in zona playoff. Domenica prossima un altro esame importante per i molossi di Giovanni Cavallaro, che ospiteranno al San Francesco un Cerignola in netta risalita, che con la vittoria odierna ha raggiunto in classifica proprio la Nocerina a quota 18.