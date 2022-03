Molfetta-San Giorgio 3-1, ko dopo due vittorie di fila

Si fermano a due i risultati utili consecutivi del San Giorgio, sconfitto a Molfetta per 3-1. Granata avanti con un autogol di Giambuzzi, poi nella ripresa i pugliesi la ribaltano con un’autentica prova di forza. Nonostante la sconfitta l’undici di Ambrosino mantiene un punto di vantaggio sulla zona playout ma le dirette inseguitrici hanno tutte gare da recuperare (una Altamura e Mariglianese, due Rotonda e Bisceglie). E domenica, al Paudice, c’è in programma proprio lo scontro diretto con l’Altamura.

A Molfetta mister Ambrosino deve rinunciare a Scalzone, Raiola e Di Pietro infortunati, ai quali si aggiunge lo squalificato Sepe. Pronti via e i granata passano: Viola intercetta il cross di Varela, poi la sfera carambola su Giambuzzi e finisce in rete. Al 22’ ci prova Varela, ma – da buona posizione – la mira è alta. Tre minuti più tardi Molfetta pericoloso con Dubaz, la cui conclusione si stampa sul palo. È il preludio al pari, che si materializza alla mezz’ora: Bellarosa si supera sulla botta di Cappiello, ma non può nulla sul tap-in di Guadalupi. Si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa, quattro minuti e Mancini si procura un altro calcio di rigore dopo quello contro il Fasano, stavolta va lui dagli undici metri ma Viola neutralizza. Tre giri di lancetta e dal possibile 1-2 si passa al vantaggio pugliese: lo realizza Guadalupi – ancora lui –, che insacca su punizione di Giambuzzi. Poi il definitivo 3-1 di Kordic.