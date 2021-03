Beffarda sconfitta del Sorrento sul campo del Molfetta (1-2). Rossoneri attenti e determinati, si lasciano superare nel momento decisivo da una uncredibile disattenzione difensiva. Il Sorrento è passato in vantaggio al 21’ con Fusco. Il difensore rossonero svettava di testa deviando il pallone in rete su un corner dalla sinistra di Masullo. Nell'azione precedente Mezavilla aveva impegnato il portiere Rollo in una difficile deviazione in angolo. Il pareggio del Molfetta dopo appena due minuti, con il rigore trasformato dall’ex Strambelli, concesso dall'arbitro Lascaro di Matera per un fallo molto discutibile di Fusco su Varriale.

Il primo tempo si chiude con un pareggio (1-1) tutto sommato equo. In avvio di ripresa il Sorrento sfiora il vantaggio al 3’ prima con Procida, poi Mancino. La gara evolve tutto sommato in una situazione di sostanziale equilibrio, con il Sorrento che controlla agevolmente la sottile supremazia territoriale del Molfetta. Al 35’, tuttavia, la difesa rossonera si lascia sorprendere da una veloce punizione battuta da Strambelli che libera Diallò. L’esterno biancorosso si invola sulla sinistra e supera Scarano sul primo palo alla destra del portiere rossonero. Una autentica beffa per il Sorrento, che non riesce a riequilibrare le sorti della gara, collezionando, dopo Casarano, la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Per mercoledì, intanto, è fissata la gara casalinga di recupero con il Gravina.

