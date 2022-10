Vittoria esterna col brivido per l'Angri. I ragazzi di Sanchez piazzano a Monterotondo Scalo il secondo successo di fila. Ma nelle ultimissime battute di una gara praticamente controllata dal primo minuto, provano a complicarsi la vita concedendo ai padroni di casa di riaprire i giochi.

Al triplice fischio, però, sono proprio i doriani a esultare perché in due sole gare di gestione tecnica targata Sanchez sono riusciti ad abbandonare il penultimo posto e a tirarsi fuori anche dalla zona playout.

La cronaca vede l'Angri in campo col piglio giusto. Barone sblocca il risultato al 7' su assist di De Rosa. Del Monterotondo non c'è traccia evidente dalle parti di Bellarosa. Ma i campani non trovano lo spunto giusto per allungare il passo, sprecando occasioni con Barone e Leone.

A fine primo tempo i laziali restano in dieci uomini per l'espulsione di Gianni. La traversa ferma Manfrellotti e per chiudere i conti bisogna attendere i concitatissimi minuti di recupero. Al 47' Cassata sigla il gol del raddoppio, ma non c'è nemmeno il tempo di gioire perché meno di un minuto dopo il Monterotondo ottiene e trasforma un rigore con Baldassi.

Il punto della liberazione porta la firma di Fabiano, che al 50' annulla definitivamente ogni timida velleità per i padroni di casa di poter raddrizzare il risultato.