Gelbison, Monticciolo soddisfatto per il test con la Turris: «Saremo protagonisti in campionato»

La Gelbison lasciata alle spalle la bruciante retrocessione ha deciso di ripartire con un nuovo progetto e il presidente Puglisi e il ds Pascuccio hanno rivoltato la squadra come un calzino e affidato il tutto al tecnico Monticciolo, il quale in meno di tre settimane è riuscito a plasmare un team che è destinato a recitare un ruolo di primo piano in serie D.

Lo testimonia la prima uscita in un test probante con la Turris formazione di serie C che è stata messo spesso alle corde ma al di là del risultato di parità 1-1 rete per i cilentani di Dellino, il tecnico nell'analizzare l'amichevole si è deto più che soddisfatto: «Mi è piaciuto come i ragazzi hanno tenuto il campo anche per la tenuta atletica non mi aspettavo che ci fosse questa condizione, davvero un buon test contro un'avversaria di serie superiore potevano anche vincere viste le tante occasioni create, ma va bene così.

questa partenza ci fa ben sperare per quello che ci attende in una stagione dove dovremo essere protagonisti di primo piano». Intanto dopo un altro test con il Potenza, la squadra cilentana il prossimo 27 agosto scenderà in campo per il primo impegno ufficiale nel turno preliminare di Coppa Italia affronterà in gara unica l'Angri al Novi.