Morlando del Santa Maria nella squadra di serie D per la Viareggio Cup

Grande soddisfazione in casa Santa Maria Cilento, la società del presiente Francesco Tavassi, da sempre impegnata nel valorizzare i giovani calciatori, vede un suo tesserato tra i convocati nella rappresentativa di serie D che anche quest'anno sarà ai nastri di partenza della 72esima edizione della Viareggio Cup. Il Ct Giuliano Giannichedda, ha inserito nell'elenco dei partecipanti anche il giovane difensore Michele Morlando, 18 anni, napoletano, che in questa stagione ha disputato 8 partite con la casacca giallorossa nel torneo di serie D. La rappresentativa di serie D è inserita nel girone 6 con Atalanta, Siena e la formazione nigeriana Garden City Panthers. Le gare sono in programma il 17, il 19 e il 22 marzo. La prestigiosa kermesse del calcio giovanile mondiale parte il 16 e si conclude il 30 marzo con la finale.