Uno-due Afragolese a Muravera: Longo e Caso Naturale firmano il blitz

Seconda vittoria consecutiva per l’Afragolese, che sbanca Muravera nel segno di Longo e Caso Naturale e si porta al terzo posto (l’Aprilia, dietro di una lunghezza, deve però recuperare una gara; tre recuperi attendono invece il Team Nuova Florida, a tre punti dai rossoblù).

Frizzante la prima frazione di gioco. La prima conclusione è dei padroni di casa, al tiro dopo dieci minuti con Cadau, che conclude però sopra il montante. Afragolese in gol al primo vero affondo, al minuto 22: gran controllo di Celiento su apertura di Nocerino e assist al bacio per Longo, che si infila tra due avversari e scaglia in rete il pallone dell’1-0. Il raddoppio dopo 5 minuti: lo realizza Caso Naturale, che stacca su pennellata di Celiento dalla bandierina e di testa fa 2-0. Il Muravera si riporta in partita con De Montis, che nel finale di frazione sfiora il pari con un velenoso diagonale che accarezza il palo e si spegne di un nulla sul fondo.

Nella ripresa, cinque minuti e Longo, toccato duro da un avversario, è costretto al cambio; al suo posto Marchese. I rossoblù continuano a premere sull’acceleratore, trascinati da un Celiento in gran spolvero. Marchese, innescato proprio da una gran giocata dell’esterno, conclude debolmente. Ancora Celiento protagonista alla mezz’ora: lanciato in contropiede, l’attaccante supera prima un difensore e poi il portiere, ma al momento della conclusione scivola e impatta debolmente, così favorendo il recupero di un difensore che salva proprio sulla linea di porta. L’ultima sortita matura lungo l’asse Sorgente-Caso Naturale, sventata dal portiere.

Successo di peso per l’Afragolese, che vale a consolidare i playoff in attesa dei recuperi.