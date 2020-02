Una gara insidiosa. Nelle previsioni come nei fatti. Ci ha pensato una Turris superlativa a spazzare via a suon di gol, carattere e personalità ogni ostacolo. I corallini passano a Muravera con un perentorio 3-0 e mantengono il +7 sull’Ostiamare, che all’Anco Marzio supera all’inglese la Vis Artena.



Contro i sardi restano ai box gli squalificati Riccio e Da Dalt; tornano a disposizione di mister Fabiano, invece, Celiento ed Alma. C’è dunque Varchetta a comporre la coppia centrale di difesa con Di Nunzio; mediana inizialmente composta da Aliperta, Fabiano e Forte; tridente con Celiento, Alma e Longo.



L’avvio dei padroni di casa è deciso. Il Muravera – imbattuto tra le mura amiche da settembre – appare sin da subito determinato e propositivo. Al 7’ l’insidiosa conclusione di Satta da posizione defilata trova un attento Lonoce a deviare in corner. Al 18’ altro brivido per la Turris: Satta dalla sinistra serve in profondità Manca, che sotto misura manca l’aggancio per questione di centimetri. Al 20’ ci riprovano i padroni di casa con Manca, che lascia partire una potente conclusione dal limite: sventa Lonoce, attento e reattivo. Alla prima, vero incursione, la Turris passa con cinismo. Corre il 30’ quando Aliperta lancia in profondità Celiento, che in area profitta di una grossolana incomprensione tra l’estremo difensore e Spanu, e come un falco deposita in rete. Allo scadere della prima frazione, sugli sviluppi di una rimessa laterale, Manca divora una ghiotta occasione, sparando sul fondo da buona posizione.



Nella ripresa, subito un cambio per la Turris: dentro D’Alessandro, fuori l'ammonito Esempio. Dopo un tentativo di Lepore, la Turris cala il bis. L’assist è ancora di Aliperta, stavolta ad innescare Longo: implacabile il capitano, che a tu per tu col portiere scarica di potenza in rete. Al 17’ fuori Celiento, dentro Sowe; sette minuti più tardi tocca a Prisco, chiamato a rilevare proprio il capitano. La Turris guadagna progressivamente campo; l’intensità iniziale del Muravera sfuma inesorabilmente. Dopo aver fallito una ghiotta occasione al 18’, Sowe trova il riscatto che chiude la gara: corre il 33’, quando l’attaccante, lanciato in profondità, batte inesorabilmente il portiere in uscita. Liberatoria l’esultanza dei corallini. Al 42’ ci riprova Sowe, che stavolta trova il palo a dirgli di no.



Al triplice fischio, Turris a raccolta sotto il settore ospiti, gremito da circa 80 tifosi giunti da Torre del Greco. Cori e applausi per una vittoria determinante. © RIPRODUZIONE RISERVATA