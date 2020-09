Allontanare la sfortuna. Si è presentato al campo con un pacco di sale e subito ha incontrato il tecnico Giuseppe Marino. Ha seguito a distanza le sue tartarughine ma non ha fatto mancare vicinanza e affetto. Il presidente Lello Carlino ritrova la sua creatura. Sosta di campionato per il Napoli femminile, che annuncia l'ultimo colpo di mercato.



In prestito dal West Ham, arriva la punta australiana Jacynta Galabadaarachchi. Roster sempre più internazionale con la giocatrice aussie classe 2001, che nella passata stagione ha disputato 11 gare con gli Hammers nella Women's Super League.



Visite di rito ed esami necessari (sierologico e tampone) per Jacynta e poi in gruppo con capitan Paola Di Marino e compagne. Ultimo aggiornamento: 15:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA