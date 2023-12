Nardò-Gelbison 2-1 parte con una sconfitta il nuovo corso targato Erra

Il nuovo corso della Gelbison targato Alessandro Erra, parte con una sconfitta sul campo del Nardò. La compagine cilentana esce sconfitta ma può recriminare di aver fallito nella parte iniziale del match un calcio di rigore non sfruttato da Bubas che ha mandato alle ortiche la ghiotta occasione per sbloccare il match a favore dei rossoblu, ma anche una traversa ha negato la rete alla formazione del neo timoniere Erra.

E la prima frazione si chiude senza reti. Nella ripresa il Nardò, quasi al quarto d'ora di gioco rompe l'equilibrio con una spettacolare rete di Guadalupi.

La Gelbison prova la reazione e la squadra appare a trazione anteriore e dopo una decina di minuti i padroni di casa ancora con Guadalupi, trovano in ripartenza la rete del 2-0. La Gelbison non ci sta e si proietta ancora in avanti e gli sforzi vengono premaiati dalla marcatura di Sall, gli assalti finali però non sortiscono nessun esito e la Gelbison torna a casa con un'altra sconfita che la fa ulteriormente allontanare dalla vetta della classifica.

Erra a fine gara: «Usciamo sconfitti al termine di una partita combattuta ora lavoriamo senza pensare di arrivare in alto per il momento è meglio pensare al recupero degli infortunati poi valuteremo giornata dopo giornata». Il prossimo turno in casa per la Gelbison la vedrà impegnata in un altro derby regionale con la Palmese.