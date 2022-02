Nardò-Nocerina, out Bovo e Mazzeo: Cavallaro convoca Scrugli e Bapignini

Senza Bovo e Mazzeo ma con i nuovi acquisti Scrugli e Bapignini. La Nocerina scenderà in campo domani a Ugento contro il Nardò. Si giocherà a porte chiuse, per effetto della squalifica del campo subita dal club neretino. Mister Cavallaro non potrà disporre dei due esperti atleti, con Mazzeo che ha finalmente ripreso gli allenamenti dopo un lungo periodo di stop.

I volti nuovi Scrugli e Bapignini figurano per la prima volta nella lista dei convocati, dopo aver assistito dalla tribuna del San Francesco al vittorioso derby casalingo contro il Sorrento. Difficile vederli all'opera dal primo minuto, soprattutto per ciò che concerne Scrugli, reduce da un lungo periodo di inattività.

In difesa Cavallaro potrebbe non rischiare il rientrante Bruno - pur inserito nella lista convocati -, optando di nuovo per l'impiego di Vecchione nel terzetto difensivo, accanto a Donida e capitan Garofalo. A centrocampo potrebbe ritrovare una maglia da titolare Cuomo, con possibilità di rivedere anche Talamo nello starting eleven rispetto alla sfida con il Sorrento.