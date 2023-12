Nardò- Santa Maria Cilento 0-1 vittoria pesante per i cilentani

Per il Santa Maria Cilento arriva una vittoria pesante sul campo della seconda forza del girone il Nardò. Per i giallorossi cilentani si tratta della prima vittoria da quando alla guida è stato chiamato Antonio Rogazzo, e arriva su un campo ostico come quello di Nardò che con questo passo falso si vede costretto a rallentare la corsa verso il primato che ora è sempre più saldo nelle mani del Team Altamura.

Nelle fila del Santa Maria ha fatto il suo esordio il portiere Spina, che ha così ha avuto il suo battezzo mantenendo la porta inviolata, mentre non ha fatto altrettanto il collega del Nardò, Viola il quale, è stato costretto a raccogliere la palla in rete al minuto 8 della ripresa.

L'azione si è sviluppata con una rapida ripartenza sull'asse Nunziante- Catalano, con il primo che ha trafitto con un perfetto diagonale la porta dell'estremo pugliese.

Alla mezzora il Nardò va vicino al pareggio con Gentile, ma Spina è bravo a dire no. Nel recupero il Santa Maria si salva grazie alla traversa. Il triplice fischio regala 3 punti ai giallorossi che salgono a quota 18 e alla ripresa nella prima di ritorno giocheranno ancora in Puglia sul campo del Gallipoli.