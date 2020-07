Nasce a Torre del Greco il Turris Medical Center. La struttura di riferimento sarà il Centro Medico Ascione, già partner commerciale della società corallina ed ora coinvolto in prima linea in vista del campionato di serie C: «per la stagione sportiva 2020/2021 – fa sapere il club del presidente Antonio Colantonio – fornirà prestazioni di diagnostica strumentale alla prima squadra e al settore giovanile, supportando così il lavoro dello staff sanitario corallino».

Il Centro sito in via Napoli, «radicato nel tessuto cittadino sulla scorta della pluridecennale tradizione del Centro Polidiagnostico dei dottori Ascione e Pannella, opera nelle branche di Radiodiagnostica, Cardiologia e Laboratorio analisi».

La struttura, all'avanguardia e dotata di macchinari di ultima generazione, supporterà lo staff medico della Turris offrendo «consulenza per prestazioni di cardiologia, radiologia, ecografia, risonanza magnetica, TC e di laboratorio analisi». © RIPRODUZIONE RISERVATA