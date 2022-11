“Giovani D Valore”: in pole Paganese, Cavese, Nocerina e Santa Maria Cilento

Anche in questa stagione il Dipartimento Interregionale promuove l'iniziativa " Giovani D Valore" che va a premiare le squadre che maggiormente utilizzano giovani calciatori rientranti nella quota juiniores, oltre a quella stabilita dal regolamento del torneo di serie D che ne obbliga l'impiego di 4 per tutta la durata della partita. E nella prima classifica diramata dal Dipartimento Interregionale emergono risultati importanti per le squadre della Campania che nei ripsettivi gironi occupano le posizioni di vertice. Nel girone G la Paganese è seconda con 192 punti alle spalle della Lupa Frascati con 209, nel girone H prime due piazze occupate da Cavese con 272 punti e Nocerina con 159, infine nel girone I Il Santa Maria Cilento che nell' ultima stagione ha vinto il primo premio con 25mila euro, occupa la seconda piazza con 159 punti alla spalle della Vibonese che guida con 258. Alle prime tre di ogni girone al termine della stagione sono assegnati premi in denaro.