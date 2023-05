Semifinale della poule scudetto, il Sorrento sconfitto a Lumezzane: 2-1

Sfuma sui titoli di coda il sogno del Sorrento di espugnare il campo del Lumezzane nella semifinale di andata della poule scudetto di serie D. I rossoneri, in vantaggio al 22’ del primo tempo con Simonetti, sono stati in vantaggio fino al 90’, nonostante l’inferiorità numerica determinata dall’espulsione di Herrera per doppia ammonizione al 34’ della ripresa.

Il Sorrento, privo degli squalificati Badje e Petito, ha disputato la gara con determinazione e personalità, sostenuto anche dalla presenza di un gruppo di tifosi storici che, nel corso di questa stagione, non hanno mai fatto mancare il loro incitamento.

Il risultato finale che condanna i rossoneri, determinato dalle reti di Pisano nel primo minuto di recupero e dal raddoppio di Spini (48’) che ha sorpreso incredibilmente il portiere Del Sorbo, che si è lasciato sfuggire il pallone sulla conclusione dell’attaccante del Lumezzane, lasciando l’amaro in bocca alla sua squadra. Domenica prossima il Sorrento dovrà ribaltare il risultato nella semifinale di ritorno che deciderà la squadra che disputerà la finale della poule scudetto di serie D, in programma il 10 giugno prossimo.

L’altra semifinale di andata tra Sestri Levante e Pineto si giocherà mercoledì prossimo.