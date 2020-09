La Nocerina ha battuto di misura questo pomeriggio il Pianura dell'ex molosso Sasà Marra. Il test, disputato allo stadio San Francesco a porte chiuse, si è giocato su tre tempi e ha avuto nel difensore Impagliazza l'uomo-partita.



Punteggio finale di 1-0 per i molossi, in campo dal primo minuto con quello che al momento sembra poter essere l'undici titolare. Nel 3-5-2 di mister Cavallaro, davanti al portiere Cappa hanno agito Impagliazzo, Morero e Calvanese. Cabina di regia affidata a Bottalico, con Manoni e Vecchione intermedi; sugli esterni hanno agito Pisani e Massa, con il duo d'attacco formato da Dammacco e Diakite.



Tra i rincalzi c'era anche il giovane Fabio Sapone, attaccante classe 2000 che si è messo in mostra nelle ultime stagioni nel settore giovanile del Crotone, dopo un'importante esperienza nel vivaio della Reggina. Seconda punta o trequartista, potrebbe inserirsi molto bene nel 3-5-2 della Nocerina.



Intanto la società ha fissato per domenica un nuovo test, in notturna contro l'Angri degli ex Criscuolo, Amabile, Lopetrone, Adiletta e Ferraioli. Appuntamento allo stadio Pasquale Novi, con fischio d'inizio alle 20.30 e possibilità per i tifosi di assistere all'amichevole. © RIPRODUZIONE RISERVATA