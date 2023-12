Nocerina, 6 reti nel test di fine anno: un altro centrocampista in partenza

Ultimo impegno del 2023 per la Nocerina che nel pomeriggio di oggi ha ospitato al San Francesco il Living Sarno, formazione che milita nel girone G di Prima Categoria campana.

Nella sgambatura il tecnico Nappi ha impiegato anche gli ultimi aggregati Maccari e Carotenuto, quest'ultimo rimasto in campo per tutta la durata del test e autore anche del gol del definitivo 6-0. In evidenza Liurni e Cardella, autori di una doppietta ciascuno, con Maimone a inaugurare il taccuino dei marcatori dopo soli 5 minuti.

Non s'è visto in campo il centrocampista Andrea Basanisi, che è pronto a incrementare l'elenco dei partenti in casa rossonera. Lascerà la Nocerina con un bottino di 40 gare disputate tra campionato e Coppa Italia, condite da 6 reti e 6 assist.

Rispetto alla scorsa stagione, in cui era riuscito a emergere in una rosa con minore tasso tecnico, nel campionato in corso non è riuscito a incidere allo stesso modo pur giocando per gran parte delle gare nel girone d'andata.