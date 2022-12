Un nuovo portiere e un nuovo attaccante per la Nocerina in vista del derby casalingo con la Cavese, in programma domani allo stadio San Francesco.

Stefano Russo e Vincenzo Caso Naturale sono i primi due volti nuovi in casa rossonera, dopo le varie uscite registrate alla riapertura delle liste di trasferimento nei dilettanti.

Per l'estremo difensore si tratta di un ritorno. Russo aveva già infatti indossato la maglia della Nocerina in Serie B, nella stagione 2011-12, collezionando 6 presenze in campionato. Oltre 100 le presenze nei campionati professionistici tra Serie C e cadetteria. In Campania ha anche difeso la porta di Salernitana, Juve Stabia e Cavese. Il portiere salentino è reduce da un breve periodo di inattività: la scorsa estate si era infatti chiuso il rapporto con la Reggiana.

Per la prima linea arriva un attaccante esterno. Si tratta di Vincenzo Caso Naturale, napoletano classe 1990 che nei giorni scorsi è stato posto in lista di svincolo dall'Afragolese. Si presenta ai suoi nuovi tifosi con un bottino di circa 100 presenze in Serie D dopo un bel po' di reti realizzate in Eccellenza con le maglie di Ercolanese, Casalnuovo, Savoia e Giugliano.

Entrambi i nuovi acquisti sono stati convocati da mister Zavettieri per la gara di domani. Tra questi rientra anche Talamo, che ha smaltito i problemi fisici che lo avevano tenuto fuori dalla contesa di Bitonto.