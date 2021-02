La Nocerina torna alla vittoria, confermando l'imbattibilità casalinga nel derby campano con l'Afragolese. Termina 2-0 per i molossi, che nella ripresa arretrano troppo il baricentro e concedono la totale iniziativa agli ospiti. Il raddoppio arriva infatti in pieno recupero, a confermare che la squadra di Cavallaro tra le mura amiche riesce sempre a trovare il cinismo giusto per portare a casa il risultato.

Sistemi di gioco speculari in campo, con l'esordiente Squillante che lancia subito dal 1' i nuovi acquisti Astarita, De Girolamo, Costantino ed El Ouazni. Nel primo tempo, dopo una prima opportunità per la Nocerina sull'asse Manoni-Diakité, è l'Afragolese a collezionare le migliori opportunità. Al 23' Impagliazzo devia in corner una conclusuione di Costantino; allo scadere, Volzone sbroglia la matassa su un tentativo di Carrotta da posizione defilata.

A inizio ripresa la Nocerina sblocca subito il risultato. Al 5' Manoni gira a centro area dove Diakité è preciso nella torsione di testa. E il gol sembra poter aprire la strada ai padroni di casa, che al quarto d'ora sprecano incredibilmente una ripartenza con Rizzo, favorito da un rimpallo al limite dell'area. E spreca pure il neo-entrato De Iulis, che al 21' alza la mira su assist basso di Dialkité.

Col passare dei minuti i rossoneri rinunciano a giocare, concedendo campo a un'Afragolese che alza il baricentro con gli innesti di Sogno e Marzullo. Nocerina rintanata nella trequarti, iniziativa ai rossoblu che tuttavia, oltre a un po' di mischie in area, creano due soli pericoli.

Alla mezz'ora la sassata di Liccardo dalla distanza spedisce la palla di poco alta. Al 42' Volzone ha un ottimo riflesso sull'improvvisa volée di De Girolamo dai 20 metri. A togliere le castagne dal fuoco ai padroni di casa ci pensano Katseris e De Iulis al 48': il greco pennella un bel traversone sul secondo palo, il “Re Leone” si fa trovare pronto sul secondo palo a insaccare il 2-0 che mette in ghiaccio tre punti di platino in chiave playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA