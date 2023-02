Nocerina-Afragolese 1-1, pari senza spettacolo

Un match senza qualità tra Nocerina e Afragolese termina 1-1. Al San Francesco manca lo spettacolo, tra due squadre che, per quanto espresso, meritano ampiamente le zone basse della classifica. Difficile individuare trame di gioco costruite dalle due compagini, spesso protagoniste di errori da matita blu e mai capaci di mettere in fila quattro passaggi.

I fischi finali sono ampiamente meritati su entrambi i versanti e il risultato non serve a nessuna delle squadre per fare passi avanti. Per assistere a un'azione degna di nota bisogna attendere metà frazione, con il colpo di testa di Maletic deviato in angolo dal portiere ospite. Poi un'ulteriore dose di noia fino alle ultime battute del primo tempo. Caso Naturale ci prova prima con un diagonale fuori misura, poi al 45' riesce a sbagliare un facile tap-in da minima distanza, accomodando in pratica il pallone tra le braccia di Provitolo. Poco prima dell'intervallo, ancora rossoneri pericolosi con Giacomarro, la cui sassata sibila di poco oltre la traversa.

Non migliora la situazione nella ripresa, ma almeno si vedono i gol. All'8' Nocerina in vantaggio: su cross dalla sinistra, Caso Naturale e Maletic si ostacolano a vicenda, ma ne nasce un assist per Di Palma che, pur non brillando per doti balistiche nella conclusione, riesce comunque a insaccare.

L'Afragolese prova a reagire. Al 18' Stagkos respinge di piede un diagonale di Camara, innescato da un assist geniale di Martiniello. Al 26' la difesa di casa non è capace di spazzare un pallone dall'area e c'è Tripicchio, da poco entrato, ad approfittarne per realizzare il pareggio.

Di nuovo Nocerina pericolosa, ma Maletic e Chietti difettano nella mira. Al contrario di Longo che al 37' ci prova di testa, la sua specialità, ma trova la traversa a dirgli di no.