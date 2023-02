Nocerina incerottata con l'Afragoolese: cinque assenti nello scontro salvezza

Sarà una Nocerina incerottata quella che affronterà domani l'Afragolese. Per lo scontro salvezza in programma al San Francesco, i rossoneri dovranno fare a meno di ben cinque calciatori, di cui tre under, oltre al tecnico Erra fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata con il Casarano.

Ancora infortunati Mansi e Basanisi, non saranno della partita nemmeno Menichino, Fusco e Schiavella. Questi ultimi saranno fermi per squalifica, creando non poche difficoltà all'allenatore nell'impostare la formazione di partenza. Scelte obbligate per Erra, che deciderà in extremis per quale sistema di gioco optare.

In settimana l'allenatore di Coperchia ha infatti anche provato una difesa a quattro, che potrebbe essere la scelta a sorpresa rispetto al 3-5-2 inizialmente schierato contro il Casarano. L'unica buona notizia per Erra riguarda il rientro di Chietti, che sarà schierato da esterno di centrocampo, così come tornerà titolare quasi certamente Mancino sulla linea mediana.