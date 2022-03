Nocerina al completo col San Giorgio: tornano disponibili Bruno e Mazzeo

Buone nuove dall'infermeria della Nocerina, che si è praticamente svuotata in vista della gara casalinga contro il San Giorgio. Il solo Chietti figura nell'elenco degli indisponibili, mentre si rivede tra i convocati Mazzeo. L'attaccante ex Potenza ha gradualmente smaltito i postumi del Covid ed è dunque tornato a disposizione del tecnico Cavallaro.

Difficile ipotizzarne un impiego dal primo minuto, ma rinfranca la notizia di poter avere un'ulteriore freccia all'arco rossonero in un rush finale di campionato in cui i molossi vorranno puntare alla qualificazione ai playoff.

Disponibili anche Bruno e Bovo: il primo dovrebbe tornare titolare in retroguardia, accanto a Donida e Garofalo. Il secondo va in ballottaggio con Vecchione in mediana, accanto al playmaker Donnarumma. L'assenza di Chietti dovrebbe riportare Esposito tra i titolari.

Un secondo ballottaggio dovrebbe riguardare Cuomo e Mancino, con quest'ultimo favorito per il ruolo di mezzala di inserimento, a sostegno di un attacco formato ancora da De Martino e Dammacco. Per Talamo, dunque, si profila una nuova partenza tra i rincalzi, sebbene mister Cavallaro gli abbia sempre ritagliato uno spazio a gara in corso nelle ultime uscite.