La Nocerina torna al successo al San Francesco dopo 4 mesi dall'ultima gioia casalinga. Si giocava contro la Gelbison, all'epoca imbattuta e con zero gol subiti. Come allora, anche oggi il match winner è Lorenzo Liurni, che con un suo gol porta altri punti fondamentali alla causa rossonera.



Nel computo generale del campionato, la Nocerina non vinceva dal 7 dicembre del 2019, in trasferta alla Iacovone contro il Taranto. Numeri che rendono più che giustificato il boato dei pochi intimi presenti al San Francesco al triplice fischio del signor Lipizer di Verona.



L'Altamura, avversario di turno, non perdeva dal 22 dicembre e in campo sembra puntare a raccogliere il minimo indispensabile per muovere la classifica. Dalle parti di De Brasi, ennesimo portiere esordiente per la Nocerina, la squadra di Monticciolo si presenta in due sole circostanze, una per tempo.



I rossoneri invece collezionano occasioni importanti, in particolar modo con Sorgente che al 20' del primo tempo colpisce una traversa, poi ci riprova in altre due circostanze prima di essere sostituito proprio da Liurni. Quest'ultimo crea pericolo dopo pochi minuti dall'ingresso, costringendo Guido al colpo di reni su cross deviato dall'ex di turno Casiello. Poi al 40', con la Nocerina in dieci per il doppio giallo a D'Anna, trova lo spunto scappando sul versante sinistro e insaccando con un chirurgico diagonale a pelo d'erba.



Vittoria finalmente meritata, al culmine di una prestazione incoraggiante che serve a rispondere per le rime alla vittoria del Francavilla nell'anticipo di ieri con l'Agropoli. La Nocerina non è più penultima e ritrova un po' di morale per proseguire al meglio nella sequenza di scontri diretti in chiave salvezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA