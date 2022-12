Nocerina, altre due cessioni: via Scaringella e Valentini

Altri due calciatori lasciano la Nocerina. Dopo le uscite di Magri e Mincica, salutano la squadra rossonera gli attaccanti Michele Scaringella e Giorgio Valentini che si accasano rispettivamente al Barletta e al Team Nuova Florida.

Non un'esperienza esaltante per i due calciatori nella parentesi alla corte di mister Sannino prima e Zavettieri poi. Scaringella lascia la Nocerina con un magro bottino di 3 gol in 15 partite tra campionato e Coppa Italia di Serie D. Ancor peggio ha fatto l'esterno offensivo Valentini, che chiude con 9 presenze e a secco di reti.

Ma più che al calciomercato in uscita - che dovrebbe comprendere anche il centrocampista Ambro - l'attenzione dei tifosi rossoneri riguarda esclusivamente il futuro. Mancano solo i dettagli burocratici per l'ingresso della nuova proprietà che rileverà le sorti della Nocerina dalle mani dell'amministratore Nunzio Grasso.

Il folto gruppo di imprenditori nocerini, una cui rappresentanza ha assistito alla vittoriosa gara casalinga con il Molfetta, avrebbe già pronto un nuovo piano di gestione tecnica. Oltre all'arrivo di rinforzi per rimpinguare anche numericamente le fila rossonere, potrebbe esserci anche un avvicendamento in panchina che potrebbe coincidere con la fine del girone d'andata.