Nocerina, altri due nuovi acquisti: Basanisi in mediana, Stagos tra i pali

Prende forma gradualmente la Nocerina di Beppe Sannino. Dopo le varie conferme dei giorni scorsi e i primi volti nuovi, tra ieri e oggi la società ha aggiunto altre due pedine allo scacchiere.

A centrocampo arriva il centrale Andrea Basanisi, classe 1996, che giocherà per la prima volta in un club meridionale pur essendo pugliese. La sua carriera infatti si è snodata esclusivamente nel girone B di Serie D, in giro per la Lombardia. Giana Erminio, Ponte San Pietro, Scanzorosciate, Nibionnoggiono (l'attuale Sangiuliano City), Caravaggio e Franciacorta le formazioni in cui ha militato.

Per il nuovo centrocampista dei molossi uno score di 180 presenze e 35 gol in categoria tra campionato, Coppa Italia e playoff di Serie D. Da under ha partecipato anche al Torneo di Viareggio 2015 tra le fila della Rappresentativa di Serie D.

La società del presidente Giancarlo Natale ha inoltre ufficializzato il tesseramento del giovane portiere Chrysostomos Stagos, classe 2002. L'estremo difensore greco sarà alla sua terza stagione in Italia. In precedenza ha indossato le maglie di Castrovillari e Polisportiva Santa Maria, totalizzando 18 presenze in Serie D.