Due ulteriori volti nuovi in casa Nocerina, nelle ultime battute del calciomercato dilettanti. La società ha prelevato dal Francavilla in Sinni il centrale di centrocampo Gianmarco Monaco (nella foto), classe 1996. Cresciuto nel vivaio del Lecce, ha indossato per due stagioni la maglia della Virtus Francavilla in Serie C fino allo scorso mese di giugno. In carriera, oltre alla parentesi ai lucani del Francavilla in Sinni, Monaco ha indossato in Serie D anche la casacca del Foligno.



Per la zona offensiva, invece, la Nocerina ritrova dopo due stagioni Antonio Mosca. Classe 2000, l'attaccante ha collezionato 4 presenze coi molossi nell'annata 2017-2018. Nella scorsa stagione ha giocato tra le fila della Sancataldese, mentre nella prima parte del campionato in corso ha indossato la casacca del Brindisi.



I due atleti sono burocraticamente già disponibili per la difficile trasferta in programma domani al Monterisi. Contro il Cerignola, occorrerà una Nocerina pragmatica e concreta come quella vista all'opera allo Iacovone di Taranto, dove i rossoneri hanno conquistato 3 punti di platino in chiave salvezza nelle scorse settimane. © RIPRODUZIONE RISERVATA