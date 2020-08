Un difensore navigato, sicuramente non giovanissimo, ma con un bagaglio di esperienza nel calcio professionistico che potrà essere molto utile alla squadra. La Nocerina ha perfezionato il tesseramento di Santiago Morero, classe 1982, proveniente dall'Avellino.



Coi lupi, da capitano, ha vinto campionato e scudetto di Serie D due stagioni fa. Ma il curriculum parla soprattutto di tanta Serie A - quattro annate - con la maglia del Chievo Verona, tanta Serie B con le maglie di Cesena, Siena e ancora Avellino, oltre a numerosi campionati in Serie C tra le fila di Grosseto, Alessandria e Juve Stabia.