Nocerina, altro colpo in prima linea: una punta fresca di promozione in C

Ancora un colpo in prima linea per la Nocerina. Dopo aver raggiunto l'accordo con Gianmarco Piccioni del Matera, la società rossonera ha battuto la concorrenza dell'Avezzano assicurandosi le prestazioni di Nicolas Parravicini. Classe 1997, cresciuto nei vivai di Genoa e Novara, nella scorsa stagione l'attaccante ha contribuito con 8 reti alla promozione del Lumezzane in Serie C.

Ha esordito in Serie D con la maglia del Lecco nella stagione 2016-17, trasferendosi a campionato in corso alla Caronnese.

Scanzorosciate e Arconatese le altre formazioni con cui ha disputato tornei di Serie D in carriera.

La società rossonera provvederà a breve a iniziare la “raffica” di annunci di acquisti già perfezionati. Per ciò che concerne i portieri, la dirigenza in accordo col tecnico Gianluca Esposito ha leggermente modificato l'iniziale scelta di sistemare tra i pali il classe 2005.

Il più giovane degli under agirà invece nel terzetto difensivo, mentre in porta ci sarà un classe 2004. Già definiti i due atleti che si contenderanno la maglia numero uno. Dal Napoli Primavera arriverà Valerio Boffelli, che vanta anche un paio di convocazioni in Champions da parte di mister Spalletti nel 2021 e 2022. Con lui ci sarà Giacomo Venturini, prodotto del vivaio del Cesena e reduce dall’esperienza al Ravenna.