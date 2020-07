Ancora giovani in arrivo in casa Nocerina. Dopo aver prelevato il talentuoso jolly Prevete dalla Palmese, la società del presidente Paolo Maiorino ha perfezionato tre nuovi tesseramenti.



Dal Ladispoli arriva Francesco Manoni, classe 1997, centrocampista col vizio del gol. Con la formazione laziale ha infatti chiuso le ultime due stagioni con un totale di 12 reti al suo attivo. Centrale di mediana, può essere impiegato anche da trequartista. Manoni vanta anche una importante esperienza nel settore giovanile della Lazio.



Tanta Serie D anche per il classe '99 Pierfrancesco Vecchione, anch'egli centrocampista centrale, con un passato tra le fila di Campobasso, Montegiorgio e Milano City.



Portiere classe 2000, Gianluca Volzone è reduce invece dall'annata con le maglie di Savoia e Fidelis Andria, con 5 presenze complessive tra i due club. In precedenza, dopo l'esperienza nelle giovanili del Benevento, il nuovo estremo rossonero è stato titolare in D con la maglia del Team Altamura.



