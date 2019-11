Nuovi guai muscolari in casa Nocerina. Dopo lo stop a Carrafiello, già assente a Santa Maria Capua Vetere e al rientro non prima della prossima settimana, stavolta è il Campanella (nella foto) a fermarsi ai box.



Il difensore, titolarissimo fino a oggi, dovrà sottoporsi a esami strumentali per stabilire l'esatta entità del problema fisico accusato a margine della gara contro il Gladiator. Una gara che ha lasciato qualche strascico di lieve entità un po' a tutti gli atleti, visto il campo pesantissimo su cui si è giocato domenica scorsa: infatti, i calciatori impiegati al Piccirillo dal duo tecnico Esposito-Cavallaro hanno sostenuto, alla ripresa degli allenamenti, un lavoro a ritmi più blandi per smaltire le fatiche domenicali.



Il bollettino del martedì parla dell'esterno Messina alle prese con un allenamento differenziato e del rientro in gruppo del difensore Stellato dopo un lungo stop per problemi fisici. Assenti Liurni, che ha beneficiato di un permesso e il lungodegente Di Lollo che, nelle prossime settimane, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio dopo il grave infortunio subito nella gara interna col Bitonto.







