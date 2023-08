Nocerina, ancora ko Liurni e Manzo: con l'Angri fischio d'inizio alle 16

Nocerina alle prese con le assenze anche nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Nella gara contro l'Angri in programma domenica - inizio posticipato alle 16 - il tecnico Esposito dovrà rinunciare al difensore Manzo e all'attaccante Liurni, costretti ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco per infortunio.

Manzo dovrà sottoporsi a esami diagnostici per definire l'entità del problema accusato nel primo quarto di gara contro l'Ischia.

Per Liurni, che contro gli isolani è rimasto in campo meno di 10 minuti, gli esami radiografici hanno scongiurato danni gravi, ma l'attaccante dovrà essere valutato dallo staff medico prima di ottenere il placet per il rientro a pieno regime.

Prosegue intanto il percorso di recupero del centravanti Parravicini. L'Ibra rossonero sta gradualmente ritrovando la condizione e sta dunque completando il lungo periodo di assenza, con la possibilità di restituire a mister Esposito un'importantissima pedina nell'economia del gioco offensivo dei molossi.