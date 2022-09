Nocerina, ancora piena emergenza: fischio d'inizio anticipato col Lavello

Settimana di lavoro allungata per la Nocerina in vista del prossimo impegno di campionato. In concomitanza con l'appuntamento elettorale, la Lega Nazionale Dilettanti ha fatto slittare a mercoledì 28 settembre le partite inizialmente in programma domenica.

Per i molossi, però, i giorni supplementari di lavoro saranno ininfluenti per il recupero degli indisponibili. Contro il Lavello infatti mister Sannino dovrà ancora fare i conti con l'emergenza. Nella casella degli squalificati figurano infatti ancora i nomi di Garofalo e Basanisi; entrambi torneranno a disposizione a partire dalla quinta giornata.

Meglio non va per il capitolo infermeria. I lungodegenti Khaleel e Giacomarro assisteranno ancora dalla tribuna alle gesta dei propri compagni di squadra. Sannino conta di recuperare per mercoledì il centrocampista Mancino, mentre avrà di sicuro a disposizione il centrale difensivo De Marino.

Intanto le due società si sono accordate per anticipare di mezz'ora il fischio d'inizio della partita, in programma mercoledì prossimo allo stadio San Francesco. Nocerina-Lavello inizierà dunque alle 14.30.