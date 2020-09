Una Nocerina ancora in rodaggio non va oltre lo 0-0 nel test match disputato al Pasquale Novi contro l'Angri. I grigiorossi di casa, tra le formazioni meglio allestite del girone C di Eccellenza Campania, fermano i molossi sul pari.



Sugli scudi nel primo tempo Amabile, estremo dell'Angri ed ex rossonero, che ha parato un calcio di rigore a Dammacco. La squadra di mister Cavallaro ha confermato una scarsa vena realizzativa, costruendo varie occasioni senza però concretizzarne alcuna. Buona la prova di Bottalico e Diakite.



Nella prima frazione, i molossi sono scesi in campo con quella che al momento sembra essere la formazione tipo. Davanti al portiere Cappa hanno agito Impagliazzo, Morero e Calvanese. Gli under Esposito e Massa hanno presidiato le corsie esterne, con Bottalico in regia affiancato da Manoni e Vecchione. In prima linea Dammacco e Diakite.



Prove tecniche di 4-2-3-1, invece, per il tecnico grigiorosso Criscuolo, anch'egli ex di turno. L'allenatore angrese sta optando per questa soluzione considerando soprattutto le propensioni tattiche dei vari attaccanti in organico. Ed è possibile che possa essere proprio questo il sistema di gioco con cui l'Angri scenderà in campo nelle prossime gare ufficiali di Coppa Italia e campionato.



