Tribuna Centrale (Poltroncine Rosse): 12 euro in prevendita – 15 euro al botteghino – Bar Bistrot.

Tribuna Laterale: 9 euro in prevendita – 12 euro al botteghino- Bar Bistrot.

Tribuna Laterale (Ridotti): 6 euro solo in prevendita e con documento alla mano per ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni. Documento e biglietto dovranno essere esibiti domenica per accedere al settore.

Curva Sud: 5 euro in prevendita – 7 euro al botteghino – Bar Bistrot.

Settore ospiti: 10 euro – domenica presso il botteghino dello Stadio San Francesco

L'Osservatorio del Ministero dell'Interno non ha classificatotra le gare connotate da profili di rischio. Dunque, l'iniziale stop alla vendita dei biglietti per i sostenitori pugliesi è stato revocato. Scattata anche la prevendita per i supporters nocerini, che potranno acquistare i tagliandi presso i punti Futuransa di Nocera Inferiore. Nella giornata di domenica, il botteghino sarà come di consueto allestito al bar Bistrot nei pressi dell'ospedale Umberto I. Questi i prezzi dei biglietti:Intanto, la squadra ha sostenuto questa mattina una seduta di allenamento sul sintetico del Felice Squitieri di Sarno. Assente - ormai da settimane - il centrocampista Di Lollo, hanno svolto invece lavoro differenziato Mincione e Campanella.