La Nocerina inizia a comporre il puzzle della prossima stagione stagione. Domani sera, nella sala stampa dello stadio San Francesco - appuntamento fissato alle 18.00 - la società farà chiarezza sulle tante indiscrezioni relative alle possibili novità relative proprio alla compagine di imprenditori ai vertici del club.

Così come già emerso nei giorni scorsi, potrebbe profilarsi l'uscita dei soci Rosario Stanzione, Stefano e Sabatino Gambardella. Che potrebbero comunque offrire un importante contributo economico in termini di sponsorizzazioni alla Nocerina per il prossimo campionato di Serie D.

In questo caso, resterebbero alla guida del club Raffaele Stella, Alfredo Comitino e Alfonso Vicidomini.

Accogliendo possibilmente nuove forze economiche per poter programmare una stagione in cui, dopo il secondo posto di quest'anno, la Nocerina dovrà per forza di cose puntare al salto diretto di categoria.

All'incontro con la stampa in programma domani non dovrebbero prendere parte il nuovo direttore sportivo Cosimo D'Eboli e il nuovo allenatore Raffaele Novelli. Questi i nomi da cui ripartirà il futuro tecnico dei molossi, che saranno però presentati successivamente alla piazza. Entrambi sono già all'opera per l'allestimento dell'organico, con qualche nome che già stuzzica la fantasia dei supporters.