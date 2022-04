Nocerina in anticipo con l'Altamura: i club si accordano per il 30 aprile

Nocerina-Team Altamura, gara valida per la sedicesima giornata di ritorno nel girone H di Serie D, sarà anticipata di quattro giorni. Le due società hanno infatti richiesto e ottenuto dal Dipartimento Interregionale l'autorizzazione a giocare il 30 aprile prossimo.

Il 4 maggio era invece la data prevista dai nuovi calendari varati dopo le varie pause per far disputare i recuperi. Il sabato precedente, dunque, le squadre si affronteranno allo stadio San Francesco con fischio d'inizio alle 15. Un modo per evitare un duplice impegno ravvicinato, tenendo conto che la diciassettesima giornata è in programma domenica 8 maggio.

Intanto, in attesa di nuovi possibili ingressi nell'entourage dirigenziale rossonero, la squadra di mister Giovanni Cavallaro si allena in vista della delicata trasferta con la Virtus Matino. Partita da non sottovalutare per i molossi, nonostante i pugliesi siano ultimi in classifica nel girone H di Serie D.

Buone notizie dall'infermeria: il centrocampista Bovo ha smaltito il fastidio muscolare accusato nel corso della gara interna con il Nola. Il calciatore dunque dovrebbe essere a disposizione del tecnico per la gara in programma domenica prossima al Comunale di Ugento.