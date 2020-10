La Nocerina riempie la casella scoperta del centravanti. Il club rossonero ha perfezionato il tesseramento di Andrea De Iulis, classe 1993, proveniente dalla Torres.

L'attaccante romano torna a indossare la casacca rossonera dopo tre anni. Era infatti arrivato a Nocera nel dicembre 2016 e chiuse la stagione con un bottino di 6 reti in 16 presenze in Serie D. Cresciuto nel vivaio dell'Ascoli, coi marchigiani De Iulis ha esordito in Serie C1 nella stagione 2013-14. In seguito tanta Serie D, con le esperienze tra le fila di L'Aquila, Ostiamare, Sanremese, Trastevere e appunto Torres prima di tornare alla Nocerina.

Intanto, il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato il rinvio della gara esterna con il Gladiator, a causa dei 15 tesserati rossoneri risultati positivi al ciclo di tamponi di mercoledì. Il protocollo prevede ora ulteriori controlli, in attesa di novità che possano sbloccare la situazione.

Visto l'elevato numero di contagiati, la Nocerina potrebbe veder slittare anche le gare con il Sassari Latte Dolce del prossimo 8 novembre e il recupero della gara col Nola, rinviata la scorsa settimane e riprogrammata per mercoledì 11 novembre.

