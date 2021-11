Nocerina, arriva l'ennesima vertenza: ricorso di Calvanese per mille euro

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti ha accolto il ricorso di Antonio Calvanese, difensore che ha militato nella Nocerina due stagioni fa. Il calciatore ha accusato la società rossonera di non aver corrisposto l'intera somma inizialmente pattuita, al netto delle riduzioni stabilite dal protocollo sottoscritto tra Lnd e Assocalciatori in periodo di pandemia.

La Nocerina dovrà versare mille euro al suo ex difensore, residuo di quanto versato dal club prima della sospensione del campionato di Serie D a causa appunto della diffusione del Covid. Secondo le norme, la società dovrà certificare entro 30 giorni da oggi al Dipartimento Interregionale l'avvenuto pagamento, mediante invio di copia della liberatoria e del documento del calciatore, entrambe datate e firmate da Antonio Calvanese. In caso contrario scatterebbe un punto di penalizzazione in classifica.