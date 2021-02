Il girone d'andata della Nocerina si chiude con la prima sconfitta casalinga stagionale. Ad Angri passa di misura una Vis Artena che ottiene il massimo risultato col minimo sforzo, conquistando pure la provvisoria vetta della classifica in attesa dei tanti recuperi da disputare.

I laziali sfruttano al 10' un'ingenuita di Katseris, che si fa trascinare a terra in area dal più furbo Alonzi. Per l'arbitro è calcio di rigore, che Ingretolli trasforma con una gran conclusione sotto l'incrocio dei pali. Da lì in avanti, la formazione ospite arretra notevolmente il baricentro, di fatto piazzando l'intera formazione dietro la linea della palla, provando a pungere in contropiede.

Nel primo tempo la Nocerina colleziona solo due opportunità, alla mezz'ora con la conclusione alta di Vecchione dal limite a nelle ultime battute con il debole colpo di testa di Katseris su preciso cross di Cuomo.

Nella ripresa la Nocerina torna in campo con l'esordiente Sandomenico in luogo di Impagliazzo. Questa è la scelta di Cavallaro per provare a scassinare il catenaccio ospite. Al 6' Diakité sbuca sul filo del fuorigioco, anticipa l'uscita di Manni ma è il palo a dirgli di no.

Alla seconda sortita nell'area della Nocerina, la Vis trova il raddoppio. Minuto numero 16, Sabatini lavora un ottimo pallone a sinistra, poi serve a rimorchio Carbone che fa 0-2. Una tremenda mazzata per la Nocerina, che rischia subito dopo quando Volzone respinge la sventola di Alonzi e Sabatini si vede deviare in corner il tentativo di tap-in.

Cavallaro manda gradualmente dentro tutta la batteria degli attaccanti, scoprendosi notevolmente in difesa. Al 32' Tavani scappa in contropiede e da posizione defilatissima conclude abbondantemente a lato. Dal canto suo, la Nocerina spinge con la forza della disperazione. Un fuorigioco dubbio nega il gol all’esordio a Sandomenico, ma un minuto dopo De Iulis accorcia le distanze. In pieno recupero, Cuomo svirgola da ottima posizione, sprecando una ghiotta chance per il 2-2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA