Nocerina, arriva il rinnovo di Rizzo: più difficile la conferma di Katseris

La Nocerina ha reso noto il rinnovo dell'accordo con il difensore Francesco Rizzo per la prossima stagione sportiva. Il calciatore, classe 1998, ha chiuso lo scorso campionato disputato 28 partite nel girone G di Serie D, condite anche da una rete.

Rizzo si è detto contento del rinnovo, confermando che la società ha come obiettivo quello di migliorare il piazzamento finale della scorsa stagione.

Per un calciatore che viene confermato, un altro che si allontana a quanto pare definitivamente. L'esterno offensivo Panos Katseris vanta infatti diversi estimatori e sta tentennando - non poco - sulla possibilità di restare un altro anno alla Nocerina. Un progetto più ambizioso potrebbe portarlo ai saluti, privando mister Cavallaro di una pedina che, nonostante la giovane età, ha dimostrato di meritare una maglia da titolare indipendentemente dall'obbligo di impiego degli under.

E proprio la lunga batteria di under sarà quella più complicata da completare. Occorrerà innanzitutto un altro estremo difensore da affiancare al nuovo acquisto Al Tumi. Poi toccherà comprendere i ruoli in cui il tecnico vorrà puntare sui giovani in età di Lega, così da evitare anche i tanti adattamenti visti nella scorsa stagione.