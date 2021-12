Nocerina, arriva un'altra vertenza: ricorso di un ex membro dello staff

In attesa di pagare le spettanze arretrate agli ex calciatori Calvanese e D'Anna, la Nocerina incassa l'ennesima mazzata disciplinare. Arriva stavolta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, cui possono ricorrere gli allenatori per controversie contro le società.

A presentare ricorso è stato stavolta Ulisse Manciuria, ex allenatore dei portieri dei molossi che ha visto accogliere in toto le sue istanze. La Nocerina dovrà sborsare una cifra superiore ai 2mila euro, a completamento delle spettanze pattuite a inizio della passata stagione con regolare accordo economico.

Il dispositivo del Collegio Arbitrale non rappresenta certo la migliore pubblicità per il presidente Paolo Maiorino, alle prese con le trattative per la cessione del club con i due italo-americani Giancarlo Natale e Damien Di Paola. Nel corso di un incontro con l'emissario Nunzio Grasso, il massimo dirigente aveva chiesto agli interlocutori di formulare un'offerta economica prima di esporre gli incartamenti relativi alla gestione economica della Nocerina Calcio.

Ma con tre vertenze pendenti, appare poco possibile per i potenziali acquirenti indicare cifre disponibili per rilevare la società. Anche perché non è dato ancora sapere se in un prossimo futuro qualche altro ex tesserato possa ricorrere alla giustizia sportiva per poter ricevere spettanze arretrate.

Intanto, il Giudice Sportivo ha comminato al club un'ammenda di 3mila euro, con annessa diffida, perché i tifosi nel corso della gara con l'Altamura hanno lanciato due bottigliette di acqua e del cibo, colpendo uno degli assistenti arbitrali.