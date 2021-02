La Nocerina piazza un duplice colpo in prima linea per il prosieguo del campionato. La società ufficializzerà a breve l'accordo con l'esperto Salvatore Sandomenico e con l'under Simone Sorgente, al ritorno in rossonero dopo la parentesi alla Vastese.

Salvatore Sandomenico, cercato anche dal Casarano negli ultimi giorni, lascerà la Turris per approdare alla corte del tecnico Giovanni Cavallaro. Classe 1990, è un esterno offensivo che dovrebbe compensare la temporanea assenza dell'infortunato Talamo. Approda in rossonero a caccia di riscatto, dopo le ultime due stagioni vissute in modo tutto sommato anonimo. Cavese, Avellino e appunto Turris le ultime tre esperienze tra i professionisti, dopo aver invece vissuto un'annata da protagonista tra le fila della Reggina nella stagione 2018-19, sempre in Serie C.

Sandomenico torna in Serie D dopo 10 anni: l'unica parentesi nel massimo campionato dilettantistico è quella con l'Arzanese nel 2010-11, condita da 6 reti e dalla promozione in Seconda Divisione. Sempre ad Arzano, nelle due annate successive, finì il campionato in doppia cifra con 14 e 12 reti. In carriera tra i “pro” - oltre alle già citate Reggina, Cavese, Avellino e Turris - ha indossato anche le maglie di Gubbio, L'Aquila, Juve Stabia, Viterbese, Siracusa e Teramo.

Per Simone Sorgente, invece, si tratta di un gradito ritorno dopo la positiva esperienza dello scorso anno. Classe 1999, ha collezionato 21 presenze nello scorso torneo tra le fila della Nocerina, andando in gol 4 volte. Cresciuto nei settori giovanili di Benevento e Foggia, tra i “grandi” Sorgente ha indossato anche la casacca dell'Olympia Agnonese in Serie D.

