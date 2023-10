Nocerina, due assenti contro il Flaminia

Senza gli attaccanti Piccioni e Liurni, ma col recupero di Crasta in difesa la Nocerina è partita alla volta della Tuscia in vista dell'ostica trasferta contro il Flaminia Civitacastellana. Mister Esposito non lascia indizi sulle scelte tattiche per la sfida di domani, concentrandosi piuttosto su quello che la sua squadra dovrà evitare.

«Abbiamo analizzato coi ragazzi il secondo tempo della partita con l’Ardea e la rimonta subita è stata causa da un evidente calo di concentrazione che non dovrà mai più ripetersi.

Dobbiamo renderci conto che tutte le squadre sono organizzate e in questa fase della stagione non è ancora emerso quel gap tra le formazioni che dovrebbero primeggiare e le altre».

L'allenatore di Nola sottolinea che la sua Nocerina ha piena consapevolezza dei propri mezzi e capacità di adattarsi al meglio a tutti gli avversari e i tipi di manto di gioco. E getta acqua sul fuoco delle critiche piovute in settimana, soprattutto di natura tattica, dopo il pareggio interno con l'Ardea: «Credo che si stia creando un problema più grande di quello che c’è nella realtà. Noi dall’inizio ci stiamo allenando su diversi sistemi di gioco. Per quanto riguarda l’avversario di domani è sicuramente forte, così come tante altre squadre in questo girone che probabilmente viene sottovalutato».