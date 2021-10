Nocerina, sei assenti col Gravina: Cuomo e Gallo tornano disponibili

La Nocerina sarà chiamata domani a un importante esame di maturità dopo la scialba prestazione di Rotonda. Al San Francesco arriva il Gravina, primo della classe in coabitazione con Francavilla e Casarano. Cavallaro pretende una squadra agguerrita in campo, dunque un'inversione di rotta rispetto a quanto visto in campo nel turno infrasettimanale in Basilicata.

Sei gli indisponibili tra i rossoneri. Con Al-Tumi ancora in Nazionale e Sellitti squalificato, salteranno la gara anche i vari Bovo, Donida, Mazzeo e Pietroluongo. Tornano invece tra i convocati Cuomo - che ha completato il recupero dopo l'infortunio alla spalla subita nella scorsa stagione - e Gallo che si era ben distinto in alcune uscite precampionato.

Possibile qualche variante rispetto alla gara di giovedì, a partire dal ritorno tra i titolari di Donnarumma, stante appunto l'assenza di Bovo. Dammacco scalpita per una maglia da titolare, così come il centravanti Simonetti. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati per la gara in programma domani, con fischio d'inizio fissato alle 15.30.

Portieri: Pitarresi, Scarpati

Difensori: Bruno, Cason, Garofalo, Menichino, Rizzo, Saporito

Centrocampisti: Chietti, Cuomo, Donnarumma, Gallo, Esposito, Strazzullo, Vecchione

Attaccanti: Barone, Dammacco, De Martino, Mancino, Palmieri, Simonetti, Talamo