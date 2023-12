Nocerina-Atletico Uri 1-0: Basanisi riporta il sorriso

Un gol di Basanisi all'alba della seconda frazione di gioco permette alla Nocerina di interrompere il digiuno di vittorie durato poco meno di un mese. Vittoria di misura per 1-0 su un Atletico Uri che ha creato non pochi grattacapi alla retroguardia rossonera.

Di contro, la squadra di Nappi ha sprecato diverse opportunità da rete, riuscendo a portare a casa il bottino pieno grazie al guizzo del centrocampista al 2’ del secondo tempo. Le numerose assenze - alcune dettate da infortuni, altre dal prossimo “repulisti” tecnico ordinato dal direttore sportivo Righi - hanno indotto il tecnico a modificare leggermente l'undici rispetto alla gara col Cassino, inserendo Basanisi e Parravicini dal 1'.

Se il centrocampista ha firmato il gol-vittoria, il centravanti continua ad avere qualche difficoltà in fase realizzativa, sfiorando comunque la marcatura in più di una circostanza. Alla fine resta comunque il risultato, in attesa che il calciomercato ridisegni la squadra affidata a Nappi.

Resta l'oceanico gap dalle battistrada Cavese e Cos Sarrabus Ogliastra, ma ora sono solo 2 i punti di distacco dal terzo posto. Per il prossimo turno il calendario prevede la trasferta sarda contro il Sassari Latte Dolce, squadra che ha perso 5 delle ultime 6 partite disputate. Un'occasione per allungare ulteriormente la striscia positiva e sperare di rientrare al meglio in zona playoff.