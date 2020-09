Calciomercato e test precampionato per la Nocerina del tecnico Giovanni Cavallaro. Il club ha formalizzato oggi il tesseramento di Nicola Talamo, attaccante classe 1996 proveniente dal Corigliano.



L'atleta di Pozzuoli ha collezionato 23 presenze e 9 reti nello scorso campionato di Serie D. Quella di Nocera è la terza esperienza in Serie D per Talamo, dopo quella di Sora e appunto Corigliano. In precedenza qualche apparizione in Serie B con il Latina, prima di tanta Serie C con le casacche di Maceratese, Siracusa, Cremonese, Alessandria e Paganese.



Talamo si è ben destreggiato nell'amichevole odierna contro il Castel San Giorgio, mettendo lo zampino in 2 delle reti realizzate dalla Nocerina. Punteggio finale di 5-2 per i molossi, in vantaggio con Martinelli su assist di tacco proprio di Talamo. L'ex Polichetti e Cibele hanno realizzato il provvisorio sorpasso per i rossoblu di mister De Cesare.



Poi la Nocerina ha dilagato nella ripresa. Talamo ancora assistman per Diakite, poi Dammacco, Pisani e ancora Dammacco a completare il tabellino definitivo.



L'arrivo del nuovo attaccante ha consentito al tecnico Cavallaro anche di sperimentare una variante tattica al sistema di gioco finora provato nel precampionato. In particolare, rispetto all'ormai consueto 3-5-2, nella ripresa è andato in campo un attaccante in più, con Dammacco sistemato a ridosso di Talamo e Diakite per uno schieramento più offensivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA